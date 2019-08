Els Mossos detenen quatre persones per intentar robar en quatre domicilis del Moianès

Els Mossos d'Esquadra van detenir, aquest dimarts, tres homes i una dona per intentar robar en quatre domicilis del Moianès. El primer dels avisos va tenir lloc a Calders, als volts de dos quarts d'onze del matí. Un veí va alertar-los de quatre persones que estaven trucant a les cases i es feien passar per empleats d'una empresa de missatgera.

En arribar al lloc, altres veïns van corroborar-los els fets, però els presumptes lladres ja havien marxat del municipi. Una hora després, va ser un veí de la urbanització Montví de Baix, a Moià, qui va alertar de quatre persones que estaven observant les cases amb una actitud sospitosa.

Les patrulles van localitzar els quatre sospitosos, distribuïts per diferents carrers, i el vehicle que utilitzaven per desplaçar-se. En l'escorcoll van trobar eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris.

En paral·lel, un altre testimoni va informar els agents que els havia vist forçant una porta d'un domicili de Moià però, en veure's sorpresos, van fugir.

Davant dels fets, els Mossos van detenir les quatre persones com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força, en grau de temptativa. Els arrestats tenen entre 20 i 39 anys i són veïns de Barcelona i Hospitalet del Llobregat.. Dimecres van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.