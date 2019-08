La xifra d'hectàrees cremades en focs a la regió s'estabilitza des del fatídic 2015

El nombre d'hectàrees cremades per incendis a la regió central s'ha estabilitzat des del 2015, un any negre perquè el gran foc d'Òdena va devastar un total de 1.293 hectàrees i es va convertir en el més important aquell any a tot Catalunya.

Aquest 2019 hi ha hagut, en totes les comarques de Regió7, 59 incendis, que han cremat 72,53 hectàrees forestals, una xifra que s'acosta a les dels darrers anys, i que no s'ha superat en cap cas les 90 hectàrees. Les dades dels dar-rers cinc anys, facilitades per Protecció Civil, constaten que el nombre d'incendis ha baixat de forma significativa des del 2015 i en els set primers mesos d'aquest any n'hi ha hagut el 36,5% menys que el mateix període de llavors. L'any de l'incendi d'Òdena, els Bombers van haver d'extingir 93 focs a la Catalunya Central, i el 2014, un total de 83.

Si es compara el nombre d'incendis i hectàrees cremades amb les de l'any passat, s'hi observa un augment significatiu. El 2018, però, va ser excepcional perquè només hi va haver 17 incendis i 2,76 hectàrees afectades. Unes dades que no satisfeia del tot els Bombers i ja llavors alertaven que amb un àrea cremada tan petita podria significar que en el futur s'incrementés de manera important el nombre d'incendis si no hi havia polítiques dirigides a netejar el sotabosc. Certament, el nombre de focs ha augmentat, però no ha arribat a ser un any negre, tal com preveien els pitjors pronòstics.

Per comarques, el Bages i l'Anoia són les més afectades de la regió central. Aquest 2019 s'han declarat 16 focs al Bages que han afectat 17 hectàrees. Una xifra molt similar a la de l'Anoia, on n'hi ha hagut 15, que han cremat una extensió de 61 hectàrees, i és que, de fet, el 92,6% de tota l'extensió cremada a la regió ha estat en aquestes dues comarques. Els Bombres no han hagut de fer tanttes sortides aquest any a la resta del territori central.

Al Berguedà hi ha hagut 11 incendis al llarg del 2019, però la resta de la Catalunya Central es manté lluny d'aquestes xifres. Al Solsonès n'hi ha hagut quatre; a l'Alt Urgell, sis; al Moianès, 3 i a la Cerdanya, un.

En el conjunt de Catalunya s'han declarat 403 incendis forestals, en els set primers mesos de l'any, que han cremat 5.959 hectàrees de bosc i de conreu.