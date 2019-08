Augmenten els accidents de moto amb morts i ferits greus a Montserrat

Els accidents greus de moto a les carreteres del parc natural de Montserrat han augmentat, i el nombre de sinistres aquest 2019 és el més alt dels darrers quatre anys. No només quatre motoristes hi han perdut la vida aquest any, sinó que hi ha hagut la mateixa quantitat de ferits greus i, per tant, les xifres evidencien que les carreteres de l'entorn del parc, que són molt freqüentades per pilots que surten els caps de setmana, són un punt negre per als aficionats a les dues rodes. La més transitada és la de Can Maçana, ja que els seus revolts atrauen motoristes amb ganes de córrer, i és la que registra la gran majoria d'accidents.

Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT) mostren que, per primer cop en quatre anys, hi ha hagut víctimes mortals a les carreteres de Montserrat. A més, aquest 2019 ja hi ha hagut quatre motoristes ferits greus, la mateixa quantitat que els anys anteriors, tot i que s'ha de tenir en compte que en les dades del 2016 al 2018 es comptabilitzen els sinistres de tot l'any. De moment, en aquest any 2019 s'han registrat 19 accidents amb motoristes implicats en el parc natural, una dada que supera tots els sinistres que hi va haver el 2016. En tots aquests anys hi ha hagut 83 accidents de moto.

Els Mossos d'Esquadra porten a terme des de l'abril un dispositiu a les carreteres amb més presència de motoristes. A la regió central hi ha una vigilància especial a Can Maçana i a la carretera de la Llosa del Cavall, al Solsonès, però tot i això hi ha hagut motoristes que han perdut la vida a les carreteres de Montserrat. La policia té clar que molts dels pilots que condueixen de forma imprudent haurien de tenir més sentit comú sobre l'asfalt i ser conscients que les imprudències posen la vida en risc.

Les víctimes, principalment, són motoristes que circulen el cap de setmana, i habitualment l'alta velocitat és al darrere de molts dels sinistres que hi tenen lloc. Tot i això, el darrer pilot que hi va perdre la vida, el 7 d'agost, circulava per la carretera de Monistrol a Montserrat –no a la de Can Maçana–, i, segons els Mossos d'Esquadra, no reunia el perfil dels motoristes que freqüenten aquestes carreteres. De fet, el factor de la velocitat no va estar al darrere d'aquest darrer sinistre.

La titularitat de les carreteres de l'entorn és de la Diputació de Barcelona, que hi ha instal·lat barreres de seguretat completes, amb protecció per a motoristes, als revolts més tancats de la carretera de Can Maçana. A la resta, encara no n'hi ha.