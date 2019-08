Detinguts a Vilafranca del Penedès els joves que van robar el Crist a la capella de la Pietat de Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte els quatre joves que el 24 de juny van robar un Crist de fusta de la capella de la Pietat de Berga. Els autors s'han presentat a la tarda a la comissaria de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i han estat arrestats per furt amb agreujant de valor històric. Els agents han informat que han recuperat el Crist de fusta en bon estat. En conèixer els fets, els Mossos van compartir a les xarxes socials un vídeo gravat per una càmera de seguretat de l'interior de la capella que mostrava com quatre joves entraven a l'interior del lloc i, en menys d'un minut i a plena llum del dia, sostreien l'escultura de fusta i se l'emportaven. "No és una bretolada, és un delicte", va advertir el cos policial a Twitter, on va demanar la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets.