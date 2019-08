Un ciclista mor en un xoc amb una furgoneta a la carretera B-122 a Castellbell i el Vilar

Un ciclista de cinquanta anys i veí de Pallejà, M.N.G., va morir dissabte al matí en un xoc amb una furgoneta a la carretera B-122 a Castellbell i el Vilar. Les causes de la topada encara s'estan investigant. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 10:50 del matí i els serveis d'emergència es van mobilitzar per traslladar el ciclista en un helicòpter del SEM al Parc Taulí de Sabadell en estat crític. Lamentablement, va morir poques hores després. Amb aquesta víctima, ja són 108 les persones que han mort d'accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.



La incidència va activar tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que es van desplaçar fins al punt de l'accident. Durant l'atenció mèdica, les afectacions del trànsit van ser molt petites, segons informa el Servei Català de Trànsit, ja que circulaven pocs vehicles per aquesta via.



El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 18,2 de la carretera B-122, en direcció a Rellinars. Es tracta de l'antiga carretera que comunica Castellbell i el Vilar amb Terrassa i Vacarisses. Es tracta d'una via que dibuixa línies corbes. De fet, el xoc va succeir en un dels revolts on hi ha el límit entre el Bages i el Vallès Occidental. Un tram amb poca visibilitat on ahir encara es podien veure les creus vermelles que marquen el punt de l'accident.



Ha estat un cap de setmana negre a les carreteres de la regió central. Un motorista va morir dissabte a la matinada en un accident a l'A-2, al punt quilomètric 586, al terme municipal de Martorell, al Baix Llobregat. La víctima, J.M.G., és un home de cinquanta-quatre anys i veí de Barcelona. Anava sol amb la motocicleta en sentit Igualada quan va sortir de la via per causes que es desconeixen i s'estan investigant. És el segon conductor de motocicleta que mor a les comarques de la regió central en els últims deu dies.



La setmana anterior, dia el 7 d'agost, A.J.A., de vint-i-cinc anys i també veí de Barcelona, va morir a Monistrol de Montserrat, just després d'un revolt, a l'anomenat Plàtan d'en Gibert, en direcció a la carretera C-55. Per causes que s'investiguen, la motocicleta va sortir de la via i el conductor va caure per un marge després d'esmunyir-se per sota d'una tanca de protecció que hi ha a la carretera. En aquest cas, la tanca no tenia la part de sota que evita que els motoristes es precipitin al buit.



Diversos punts de Catalunya també han esdevingut negres per als ciclistes. El 14 d'agost va morir un ciclista a l'A-2 en una col·lisió frontal entre el ciclista, que circulava en contra direcció, i un turisme, i les causes de l'accident s'estan investigant.