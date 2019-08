Detingut un jove per robar i amenaçar amb ganivet al Barri Antic Manresa

Un individu va ser detingut per robar a un grup de joves i amenaçar-los amb un ganivet al Barri Antic de Manresa. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de 3 de diumenge a la matinada. L'arrestat és un jove de 18 anys. La Policia Local de la capital del Bages va atendre un requeriment per una baralla al carrer Hospital. Allà, uns joves van informar que un altre els havia agafat un mòbil i que quan li havien recriminat els havia tret un ganivet, els havia amenaçat i havia marxat. El sospitós es va amagar en un habitatge on, després de diverses gestions de la policia, va ser localitzat i detingut.