Els incendis en la campanya de la sega del cereal es redueixen un 80% des del 2012

El nombre d'incendis que es vincula a l'activitat agrària de la sega s'ha anat reduint els darrers anys. Concretament, des que es va posar en marxa la campanya de prevenció d'incendis el 2012 –quan n'hi va haver 34– s'ha passat a sis (-82,35%).

La xifra d'aquest estiu es manté estable si es compara amb la dels últims dos anys, malgrat la manca de pluges i les condicions meteorològiques adverses d'aquest estiu, en què s'ha activat fins a sis vegades el nivell 3 per alt risc d'incendi, segons va explicar ahir el director general dels Agents Rurals, Marc Costa. Entre el 15 de juny i el 8 d'agost s'han cremat 123,75 hectàrees de les set comarques que formaven part de la campanya (Anoia, Bages, Conca de Barberà, Noguera, Segarra, Solsonès i Urgell).

El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, es va mostrar satisfet per les xifres del balanç de la campanya de prevenció d'incendis durant la temporada de sega d'aquest any. Segons va destacar, a més, cal inscriure les xifres en una situació «anòmala» pel que fa a la precipitació dels últims sis mesos, amb una pluviometria d'entre el 50% i el 60% habituals per l'època. En algunes zones de les terres de l'Ebre, aquesta xifra arriba al 20%.

Costa va explicar que durant la campanya, s'han viscut sis situacions d'activació del nivell 3 del Pla Alfa, per alt risc d'incendi, amb episodis de forta de calor i baixes humitats i vent. Això ha suposat que gairebé una quarta part de la campanya s'hagi estat en una situació d'alt risc d'incendi.