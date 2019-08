L'arrestat per l'homicidi a la Torre de Claramunt és un veí del poble de 22 anys

El presumpte autor de l'apunyalament que va tenir lloc a la Torre de Claramunt és un veí de la població de 22 anys. Són els únics de detalls que han donat a conèixer els Mossos d'Esquadra del jove que va ferir greument amb arma blanca un altre home a les Pinedes de l'Armengol, una urbanització ubicada al terme d'aquest municipi de l'Anoia. Ahir, l'arrestat continuava a les dependències de la policia en espera de passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.

La previsió ahir era que el jutge interrogui demà, dimecres, el jove arrestat. Pel que fa a la víctima, es tracta d'un home de 30 anys de nacionalitat marroquina que va morir diumenge a la nit a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladat com a conseqüència de les greus ferides d'arma blanca. La policia no ha donat a conèixer més detalls del cas, mentre s'espera avançar en la investigació que està en curs, i no ha transcendit de què es coneixien l'autor de l'apunyalament i l'home que ha perdut la vida.

Els fets va tenir lloc dissabte, a les 4 de la tarda, quan un veí de la urbanització va trobar la víctima, a la zona del carrer Serra del Cadí, estès a terra amb ferides d'arma blanca a l'abdomen. Quan els equips d'emergències van arribar al lloc dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar el ferit, en estat molt greu, a l'Hospital de Bellvitge. L'apunyalament ha incrementat ha evidenciat la inseguretat que hi ha a Pinedes de l'Armengol, els veïns de la qual es queixen des de fa anys de poca vigilància policial.