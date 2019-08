Lladres de coure deixen al mig del bosc els plàstics que no els serveixen

Caminant pel mig del bosc es poden fer troballes com aquesta de la imatge, un pilot de tubs de plàstic que abans havien resguardat a l'interior cables de coure. La imatge ha estat captada en una zona boscosa entre el Pont de Cabrianes i Calders i a escassos metres hi havia una altra pila de tubs. Els lladres de coure s'han encarregat de recollir tot el metall i de deixar ben amagat al mig del bosc els plàstics que no els interessen.