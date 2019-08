Bolca un cotxe a l'accés de la zona universitària de Manresa

Un cotxe va bolcar al pont de l'accés a l'avinguda Universitària de Manresa ahir a la tarda. Segons Bombers de la Generalitat, el vehicle va sortir de la carretera, pel desnivell que hi ha al costat del pont, i dos ocupants del cotxe van resultar amb ferides lleus. No va fer falta traslladar-los a l'hospital. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, a part del Sistema d'Emergències Mèdiques i Mossos i la Policia Local. Els cossos d'emergències van rebre l'avís poc després d'un quart de quatre de la tarda. L'accident de trànsit va tenir lloc a l'accés a la ciutat per l'Eix Transversal.