Cau una xarxa d'extorsió que registrava a Sant Vicenç casaments manipulats

El Cos Nacional de Policia ha detingut aquest estiu 40 persones pertanyents a dos grups mafiosos que es dedicaven a extorsionar desenes d'homes pakistanesos sense papers a canvi de matrimonis amb espanyoles. És una via ràpida per viure i treballar legalment a Espanya. Segons informació publicada aquest dimecres a El Periódico, una de les trames estava establerta a Sabadell, que és on residien la majoria de les persones detingudes. No obstant, els matrimonis es registraven tots a Sant Vicenç de Castellet, i les unions eren totes entre dones espanyoles i homes de nacionalitat pakistanesa.

Segons la mateixa informació publicada a El Periódico, en aquest cas la policia va poder demostrar que s'havien organitzat 15 casaments falsos i va detenir una vintena de persones implicades. Els investigadors també indaguen si poden estar implicats membres de l'administració de la co-capital del Vallès Occidental.

L'altra trama, que va arribar a organitzar una trentena de casaments, la dirigien una dona d'ètnia gitana i els seus familiars. Vivien d'aquests enllaços, ja que els seus únics ingressos es basaven en el fet d'organitzar matrimonis de conveniència, segons El Periódico. Totes dues màfies operaven a la província de Barcelona.

Segons dicta la llei d'estrangeria, un immigrant no pot residir ni treballar legalment a Espanya si no aconsegueix un contracte laboral d'un any a jornada completa. Però hi ha una altra opció, molt més ràpida i fàcil: casar-se amb una dona espanyola. Després del matrimoni, el cònjuge estranger pot obtenir la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea, cosa que li permet treballar i no ser expulsat durant cinc anys i que li obre la porta a l'obtenció de la nacionalitat.

Aquestes màfies ho sabien i van decidir crear el seu propi negoci al marge de la llei. Segons la mateixa informació, un casament podia costar entre 5.000 i 10.000 euros.