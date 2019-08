Crema un contenidor al carrer de la Mel de Manresa

Un contenidor es va incendiar ahir a la nit al carrer de la Mel de Manresa. Segons fonts dels Bombers, el foc es va produir a les 11 de la nit per causes que es desconeixen, davant aproximadament del número 29 d'aquest carrer, a tocar del Barreres. Un vehicle de Bombers es va desplaçar al lloc dels fets per apagar el foc.