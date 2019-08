Desmantellada una plantació de marihuana a Masquefa

La policia espanyola ha desmantellat una plantació amb 510 plantes de marihuana, i eines per al seu cultiu i tractament a Masquefa. Els investigadors van tenir indicis que en una casa unifamiliar d'una urbanització de Masquefa s'hi estava duent a terme una activitat il·legal. A través de les comprovacions amb la companyia elèctrica que subministra el fluid elèctric es va constatar que es feia un consum important i sense passar pel comptador habilitat. Amb l'autorització judicial es va registrar l'immoble i es va detenir el responsable de la plantació, de 510 plantes de marihuana amb un pes de 57 quilos. Tres persones més estan sent investigades.

La plantació estava repartida en dues estances de l'habitatge i les eines es van localitzar al garatge. La instal·lació comptava amb tot allò necessari per obtenir diverses collites cada any i disposava d'aparells d'aire condicionat, làmpades de calor, filtres d'aire, transformadores i higròmetres necessaris per optimitzar al màxim la producció.

El valor de les plantes intervingudes processades i distribuïdes al mercat negre podia arribar als 200.000 euros. El detingut, a qui se li imputa un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, va ser posat en disposició judicial.