Despreniment de pedres a la carretera C-14 a Organyà

Un despreniment de pedres ha tingut lloc a la carretera C-14 al seu pas per Organyà, avui a primera hora del matí. Els Bombers han rebut l'avís a 3/4 de 6 del matí que haurien caigut unes pedres a la via al punt quilomètric 163. L'incident no ha estat greu i no ha provocat afectacions a la circulació de vehicles, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Ha estat el Servei de Manteniment de Carreteres qui s'ha fet càrrec de netejar la calçada.