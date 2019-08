Els dirigents veïnals de Manresa constaten més sensació d'inseguretat

Hi ha veïns de Manresa que se senten més vulnerables als car-rers. A qualsevol barri. La sensació d'inseguretat ha augmentat en els darrers dos mesos a tota la ciutat com a conseqüència de l'increment dels robatoris i pels casos de violació, segons els responsables de les associacions de veïns, i per aquest motiu molts d'ells demanen més presència d'una policia propera que s'encarregui de la seguretat als barris.

Alguns dels robatoris són amb violència. Els atracadors arriben a fer mal a la víctima i això ha fet incrementar la sensació d'inseguretat . En la propera reunió de la Federació de Barris de Manresa es tractarà, precisament, de la situació a les Escodines, però el president de la federació, Toni Erro, té clar que «s'acabarà parlant de la seguretat de tota la ciutat». I és que malgrat que en algunes zones de Manresa no hi ha hagut furts, els veïns estan més alerta. Per a Erro, representant de Cal Gravat, és clau que hi hagi més agents en la plantilla de la Policia Local per incrementar les patrulles que controlen els carrers. Per a la presidenta del Barri Antic, Anna Martínez, més enllà de batudes com la de divendres passat, en la qual van participar Mossos, Policia Local i Policia Nacional en un bar del barri que ella representa, «hi ha d'haver més vigilància diària, amb agents de proximitat, que coneguin bé el que passa als barris».

Martínez també considera que, malgrat l'increment d'atracaments, la sensació d'inseguretat no s'adiu amb la quantitat de delictes i destaca que «els ciutadans no han de témer per passejar». Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, Carles Boix, afirma que «amb policia de proximitat hi hauria més sensació de seguretat». A l'entorn de la carretera de Santpedor, sobretot al costat de l'estació d'autobusos, hi ha hagut quatre robatoris a vianants. L'autor d'un dels atracaments va ser detingut. Boix afegeix que la situació preocupa, sobretot, «la gent gran perquè se'n parla molt».

Al barri Mion, el president veïnal, Agapito López, té constància de robatoris als carrers al juny i afirma que les exigències de més seguretat ve d'anys enrere. Altres representants de barris, com el president de la plaça Catalunya, Ramon Caballol, assegura que «hi ha més por perquè últimament hi ha aquesta percepció».