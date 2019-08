Igualada informarà els joves de conductes de risc en la festa major

L'Ajuntament d'Igualada, i en el marc del projecte Nits de Qualitat, es posa en marxa una campanya per promoure l'oci nocturn saludable en els dies de la festa major 2019.

En aquest sentit, a l'Espai Barraques i al Territori Festiu (plaça Pius XII) es farà difusió d'Info Salut (informació útil sobre salut, drogues, sexualitat i altres temes relacionats, d'Info Alcoholèmia (per mitjà de regletes d'un sol ús que permeten calcular-ne el nivell aproximat), d'Info Transport (amb un recull d'alternatives per trobar la millor forma d'arribar a casa amb transport públic i de preservatius (on es podran trobar kits de plaer per prevenir malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats), entre d'altres.

Enguany, i per facilitar l'accés a l'aigua potable per prevenir el risc de deshidratació, hi haurà dues fonts mòbils, posades a disposició per Aigua de Rigat, que estaran presents en diferents espais de festa. La campanya #NoArrisquisLaGrescaGaudeixDeLaFesta serà també present als diferents espais festius i tornarà acompanyada del #NOendeixempassarNiuna.

A més, i durant les nits del 23, 24 i 25 d'agost, tornaran a posar-se en marxa els dispositius de prevenció i reducció de riscos associats a l'oci nocturn (format per una parella d'educadores que itineraran de 23.30 h a 03.30 h els diversos espais de festa) i de punt lila, que enguany incrementen els efectius, existint un punt lila fix al Carrer del Sol (Espai Barraques), gestionat per dues educadores especialitzades en l'àmbit de les violències sexuals, i complementat per una parella itinerant a través dels espais, per a la informació, sensibilització i detecció d'agressions sexistes i per a l'atenció de persones que n'hagin patit alguna i desitgin fer-ne abordatge. Si necessites accedir-hi, demana informació a les barres, als efectius de Creu Roja o Agents de Seguretat que puguis trobar itinerants.

A més, el 20 de juliol passat va celebrar-se la sessió de formació sobre seguretat alimentària i dispensació responsable d'alcohol, dirigida a entitats gestores de barres i barraques, i complementada amb formació sensibilitzadora sobre agressions sexistes, sobre el Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais de festius i sobre la coordinació respecte els dispositius existents durant la present festa major.

La campanya de prevenció de conductes de risc de la Festa Major d'Igualada està organitzada per la regidoria d'Entorn Comunitari i Cooperació.