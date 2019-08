Cauen dos grups criminals que registraven a Sant Vicenç parelles de fet falses

El Cos Nacional de Policia ha detingut aquest estiu 40 persones de dues bandes criminals que registraven parelles de fet falses a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet entre pakistanesos indocumentats i dones amb la nacionalitat espanyola. El consistori bagenc assegura que els tràmits es van cursar entre el 2010 i el 2013 i ha declinat donar més detalls al·legant que es tracta d'una investigació que està sota secret de sumari. Cap de les fonts consultades no han explicat per què actuaven en aquest municipi.

El gran gruix de l'operatiu s'ha portat a terme a Sabadell, segons les informacions que ha confirmat la Policia Nacional a aquest diari i que va avançar ahir El Periódico. Una de les bandes era establerta en aquesta ciutat del Vallès Occidental, tot i que registrava parelles de fet al Bages. En un primer moment, la policia va poder demostrar que s'havien organitzat 15 unions falses, sense especificar si van ser totes a Sant Vicenç, i va detenir una vintena de persones implicades en les trames.

Aquestes màfies arreglaven matrimonis i unions per als immigrants que volien aconseguir la residència al país. Fins i tot extorquien pakistanesos indocumentats. I és que era un negoci suculent al marge de la llei en el qual aconseguien entre 5.000 i 10.000 euros de cada unió. Van organitzar 30 enllaços.

En un primer moment es va difondre que es tractava de matrimonis falsos, però, un cop es va conèixer la informació, l'Ajuntament va aclarir que eren parelles de fet. Durant els anys en què hi va haver les unions fraudulentes governava com a alcalde Joan Tor-res, que ahir va declarar a aquest diari que es mostrava «sorprès» perquè no recorda cap unió entre pakistanesos a l'ajuntament durant els anys que va ser al govern municipal.

De fet, segons la Policia Nacional, abans del 2017 no existia cap registre unificat a tot Catalunya de parelles de fet, i per aquest motiu amb anterioritat era possible que hi haguessin parelles que tramitessin els papers per ser parelles de fet en diferents municipis sense aixecar sospites. Era l'escenari ideal per a aquest tipus d'estafa. A més, en aquest tipus d'unió no s'exigeix tants documents com en un matrimoni, i no cal anar al registre civil. No queda clar, però, si la sol·licitud de matrimonis de fet a l'ajuntament mai no va aixecar sospites entre els treballadors que tramitaven la documentació.

El consistori es mostra disposat a tornar a col·laborar amb la justícia per aclarir els fets sempre que calgui, tal com ja va fer al seu moment, quan es va requerir documentació en l'inici de les investigacions dels cossos policials.

La secretària del Jutjat de Pau de Sant Vicenç de Castellet, Sonia Racionero, assegurava a Regió7 que no hi ha hagut matrimonis entre pakistanesos i dones amb nacionalitat espanyola en aquest municipi, i destaca que casar-se és un procediment llarg, en què entrevisten els contraents de l'enllaç i repassen exhaustivament la documentació per evitar matrimonis falsos.