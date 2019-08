Un detingut a Cardona per tràfic de drogues

La Policia Local de Cardona va completar recentment amb una actuació contra el tràfic de substàncies estupefaents al municipi, que va acabar amb un detingut.

L'actuació es va fer a finals de juliol després que el cos rebés l'alerta de veïns de la zona, que havien avisat d'una possible activitat de tràfic de drogues. En conseqüència, es va muntar un operatiu de vigilància, format per tres agents, que va permetre enxampar el presumpte traficant in fraganti, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció i a la seva posterior posada a disposició judicial.