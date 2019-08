El jutge decreta l'ingrés a presó de l'homicida de la Torre de Claramunt

El jutge va ordenar l'ingrés a presó ahir del presumpte autor de l'homicidi a la Torre de Claramunt, un veí de la població de 22 anys. Després de ser detingut diumenge pels Mossos d'Esquadra, ahir va passar a disposició judicial en el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.

Els fets van tenir lloc dissabte a la urbanització les Pinedes de l'Armengol. Pel que fa a la víctima, es tracta d'un home de 30 anys de nacionalitat marroquina que va morir diumenge a la nit a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladat com a conseqüència de les greus ferides d'arma blanca. La policia no ha donat a conèixer més detalls del cas i no ha transcendit de què es coneixien l'autor de l'apunyalament i l'home que ha perdut la vida.

Els fets es van descobrir dissabte, a les 4 de la tarda, quan un veí de la urbanització va trobar la víctima, a la zona del carrer Serra del Cadí, estès a terra amb ferides d'arma blanca a l'abdomen. Quan els equips d'emergències van arribar al lloc dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar el ferit, en estat molt greu, a l'Hospital de Bellvitge. L'apunyalament ha evidenciat la inseguretat que hi ha a Pinedes de l'Armengol, els veïns de la qual es queixen des de fa anys de poca vigilància policial.

L'homicidi ha crispat encara més els veïns, que es queixen de la poca vigilància. Membres d'una de les dues associacions veïnals, que prefereixen no fer públics els seus noms pel mal ambient a la urbanització, asseguren que els robatoris són freqüents a la urbanització i que fa anys que exigeixen a l'Ajuntament la contractació de més agents municipals perquè puguin patrullar més a la zona. Ara estan pensant a protestar a l'ajuntament quan se celebri el pròxim ple.