Rescaten un adolescent de 14 anys al Pedraforca

Un adolescent de 14 anys ha patit ferides en caure per un desnivell al Pedraforca. Els fets han tingut lloc aquest matí al pollegó inferior mentre feia la ruta habitual de la muntanya, la que passa pel refugi Lluís Estasen, quan el jove ha caigut rodolant per un desnivell de deu metres i s'ha fet un cop al cap.

Els bombers hi han enviat l'helicòpter del GRAE perquè a la zona ho podien accedir ambulàncies i ha estat traslladat fins a Berga, fins a l'heliport que hi ah al costat del parc de Bombers, on una ambulància l'ha evacuat fins a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.