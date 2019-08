Set mesos de presó per escopir i amenaçar una doctora a Manresa

El jutjat penal número 3 de Manresa ha condemnat a set mesos de presó un veí de la Manresa per un delicte d'atemptat a un funcionari públic sanitari. Segons consta en la sentència el condemnat va insultar la metgessa i li va escopir a la cara després que aquest li digués que no li podia fer un document de confirmació de baixa laboral.

Els fets van passar 20 de febrer del 2018 quan l'ara declarat culpable va dirigir-se a l'ambulatori del Barri Antic de Manresa per tal que la metgessa li fes un document de confirmació de la baixa laboral.

La facultativa, però, li va dir que no en podia fer cap fins el 27 de febrer i que en tot cas li expediria un document manuscrit, l'home, «pres d'un estat de gran exaltació, mogut per un ànim de menystenir el principi d'autoritat encarnat en aquest centre mèdic per l'esmentada metgessa», diu la sentència, «li va dir 'filla de puta, gilipolles, això no em servirà, com no em serveixi de res la liaré».

Quan la doctora se'l va intentar treure de sobre, «amb una petita empenta» aquesta va patir lesions al dit d'una mà. La sentència va ser acceptada per conformitat de les dues parts i la magistrada ha suspès l'ingrés a presó de l'acusat, de set mesos, amb la condició que aquest no delinqueixi en el termini de dos anys.

D'altra banda, l'acusat sí que haurà de complir amb set mesos d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu i afrontar el pagament de les costes processals.