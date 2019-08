Un cotxe xoca contra un arbre a Igualada i acaba bolcat

Un cotxe ha xocat contra un arbre aquest divendres al matí a Igualada i ha acabat bolcat. L'accident ha tingut lloc a les 6.43 h a l'avinguda dels Països Catalans. Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha estavellat contra un arbre i ha bolcat. La Policia Local d'Igualada s'ha fet càrrec de l'accident i no ha calgut l'activació dels Bombers.