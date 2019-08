Un detingut a Cardona per traficar amb drogues

La Policia Local de Cardona ha detingut un individu que traficava amb drogues. L'actuació contra el tràfic de substàncies estupefaents a la vila va tenir lloc a final de juliol, després que el cos policial rebés l'alerta de veïns de la zona, que havien avisat d'una possible activitat de tràfic de drogues. En conseqüència, es va muntar un operatiu de vigilància, format per tres agents, que va permetre enxampar el presumpte traficant in fraganti, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció i a la seva posterior posada a disposició judicial. L'Ajuntament de Cardona agraeix en un comunicat la tasca dels agents, que demostra «la implicació i la voluntat de servei públic del cos, que va saber donar una resposta efectiva a l'alarma social que s'havia generat».