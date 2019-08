Ferit un motorista en un accident a la C-55, a Manresa

Un motorista ha patit ferides no greus, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), en tenir un accident a la C-55, en el tram de Manresa aquest divendres. La policia ha tallat la carretera en sentit sud durant 15 minuts.

De fet, no ha calgut la presència de Bombers, ja que no hi havia ningú atrapat en cap vehicle. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les 16:07 h de que s'ha produït un accident de moto en el punt quilomètric 26. La via ha estat tallada entre les 16:15 h i les 16.28 h.