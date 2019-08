Malestar als Comtals de Manresa per un grup que provoca aldarulls

Agents de la Policia Local ahir al bloc on hi ha la família que provoca problemes

Un grup, membres d'una mateixa família extensa, provoca aldarulls al barri dels Comtals de Manresa. Fa més d'un any que ocupen pisos del bloc número 2 del carrer de l'Espígol i els veïns n'estan tips perquè, segons expliquen a Regió7, constantment mantenen baralles entre ells, i fins i tot han arribat a amenaçar-se amb navalles, i molts dies han de trucar a la Policia Local per sorolls i aldarulls. També han increpat alguns veïns, una de les quals ja ha interposat dues denúncies per amenaces.

Tot i que fa més d'un any que hi viuen, les dues darreres setmanes la situació s'ha agreujat perquè el 8 d'agost van protagonitzar una forta baralla al carrer en què van haver d'intervenir-hi els Mossos d'Esquadra. Quan hi van arribar els agents, cap individu volia rebre atenció mèdica i van parar la batussa. Des de llavors els veïns tenen més por de sortir. Fins i tot una veïna de tota la vida, que no vol dir el seu nom per por de ser identificada pels individus, afirma haver enviat el seu fill menor d'edat a casa d'una filla, que viu en una altra població del Bages, pel malestar que hi ha al barri dar-rerament. A part d'amenaces i aldarulls, en alguna ocasió també han ratllat vehicles estacionats als carrers.

Dimecres, i aprofitant que cap membre del clan familiar era al pis que principalment habiten, agents de la Policia Local el van acabar precintant. A l'interior, segons confirma el mateix cos policial, hi havia utensilis que evidenciaven que hi viu gent i menjar a la nevera. Alguns veïns van estar fent guàrdia al carrer per avisar la policia si els veien arribar de nou i així evitar que tornessin a okupar els pisos.

Però, tot i la vigilància, ahir al migdia els dos membres més grans de la família hi van tornar. Els veïns que vigilaven van alertar la Policia Local, que es va desplaçar al barri, però ja eren a l'interior de l'habitatge i no els van poder treure. Els veïns es van haver de resignar. Responsables de la Policia Local asseguren que es tracta d'un família extensa coneguda pels membres del cos i destaquen que hi ha aldarulls quan venen els fills de la parella gran, que ahir va tornar.

Alguns veïns han estat increpats, i una d'elles ja ha interposat dues denúncies. Del primer cas, que va tenir lloc el setembre de l'any passat, fins i tot hi ha una sentència judicial que culpa un dels membre de la família d'un delicte lleu d'amenaces i l'obliga durant sis mesos a no apropar-se a menys d'un quilòmetre d'aquesta veïna. El segon cas va tenir lloc dimarts, quan un altre membre del clan, segons la denúncia que ha presentat la veïna, la va escopir i li va alçar al mà.

Els veïns asseguren que ja fa mesos que van alertar els responsables de l'Ajuntament de la situació i que els pisos del bloc són actualment d'un fons d'inversió.