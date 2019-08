Mor un motorista en un accident de trànsit a Jorba, a l'A-2

Un motorista ha perdut la vida aquest divendres al matí en un accident de trànsit a l'autovia A-2, al seu pas per Jorba (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc a 3/4 de 7 del matí al quilòmetre 545 de la via en direcció a Lleida, i ha obligat a tallar un carril, que dues hores més tard encara no s'havia reobert. Malgrat això, no es registren retencions al tram afectat.

Segons les mateixes fonts de Trànsit, s'estan investigant les causes de l'accident mortal. Es desconeix a hores d'ara si hi ha hagut altres vehicles implicats en l'accident a banda de la motocicleta amb què viatjava la víctima. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.