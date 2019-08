Atropellen una dona de 81 anys a les Bases de Manresa

Una dona de 81 anys va ser atesa aquest divendres al vespre pels serveis d'emergència després de ser atropellada per un cotxe a la cruïlla de les Bases de Manresa i el carrer de les Cintaires de Manresa. Els fets, segons la Policia Local, van tenir lloc entorn les 7 de la tarda, quan un vehicle conduït per un home de 39 anys i en el qual també viatjava una menor de 6, va impactar contra la dona, que no va necessitar ser traslladada a l'hospital. Tots els implicats en el sinistre són veïns de la capital del Bages.