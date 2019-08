Un incendi crema la cuina d'un àtic al carrer Major de Manresa

Tot i que es van desplaçar quatre dotacions de Bombers fins al carrer Major, les flames només van afectar la cuina del pis. Ahir, en el bloc número 8 del carrer Major de Manresa es va declarar un incendi en el fals sostre de la cuina de l'àtic a dos quarts de 4 de la tarda. La presència dels camions de Bombers i d'una ambulància va generar expectació en aquest punt de la ciutat.

Tot i això, no hi va haver cap afectat, ni evacuat, i cap veí va necessitar atenció mèdica. Segons Bombers, a l'habitatge no hi havia ningú i hi van accedir amb una grua. En pocs minuts van apagar el foc.

Aquest dissabte a les 6 del matí els bombers han tornat al domicili afectat per l'incendi per revisar que no hi hagués nous punts de calor ni danys estructurals que posin en risc l'immoble.