Un vehicle s'accidenta i surt de la via a Oliana

Un vehicle es va accidentar ahir al vespre al municipi d'Oliana, a l'Alt Urgell, per una sortida de via. Es desconeixen les causes de l'incident, que va tenir lloc a les 20.20 h al camí de Peramola. Segons fonts dels Bombers, no hi va haver persones ferides. Una dotació dels Bombers es va desplaçar al lloc dels fets.