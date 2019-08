Un conductor de 76 anys xoca contra unes pilones a Puigcerdà

Un conductor de 76 anys s'ha accidentat aquest diumenge al matí quan el vehicle amb què circulava ha xocat amb unes pilones a l'avinguda de França de Puigcerdà, per causes que es desconeixen. L'home ha resultat il·lès, segons fonts dels Bombers. Una dotació s'ha desplaçat al lloc dels fets, però no ha calgut la seva actuació. S'ha fet càrrec de l'accident la policia de Puigcerdà, que ha avisat una grua per retirar el turisme accidentat. La topada s'ha produït a 1/4 de 12 del matí.