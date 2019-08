Un conductor circula per Manresa arrossegant el seu propi para-xocs i és denunciat per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia

Un veí de Manresa de 54 anys ha estat denunciat per la policia per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'home va ser aturat per agents policials a la plaça del Mil·lenari de Manresa mentre circulava arrossegant algun objecte sota el cotxe que feia molt soroll. Quan el van aturar, els agents van poder comprovar que duia el seu propi para-xocs sota el vehicle, un turisme del model Renault Megane.

Els fets van tenir lloc al voltant de la 1 de la matinada, a la plaça del Mil·lenari en direcció al centre de Manresa. El vehicle implicat circulava provinent de la carretera de Sant Joan. Els agents li van realitzar la prova d'alcoholèmia i el conductor va donar 0,94 mg/l en aire espirat, és a dir positiu penal, ja que quadruplicava la taxa permesa. Per aquest motiu la Policia Local ha instruït diligències policials contra la persona conductora per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.