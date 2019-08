Declarats dos petits incendis d'habitatge a Manresa

Els Bombers van treballar ahir, dissabte, a la nit en dos petits incendis d'habitatge declarats a Manresa. El primer va tenir lloc en un pis al número 24 del carrer Puigterrà de Dalt a 3/4 d'11 de la nit. Els serveis d'emergències van rebre l'avís que hi havia un comptador elèctric que treia guspires, però quan els bombers van arribar al lloc dels fets no hi havia foc i només van revisar el comptador i l'immoble.

L'altre incendi va ser a l'avinguda de les Bases de Manresa, en un domicili al número 74, a les 23.23 h de la nit. Una fregidora es va encendre, però quan els bombers van arribar els propietaris ja havien pogut apagar les flames i només va ser necessari ventilar l'habitatge. En cap dels dos casos hi va haver persones ferides ni greus danys materials.