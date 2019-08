S'incendia la cuina d'un habitatge a Manresa per foc en una paella

La cuina d'un habitatge al carrer Abat Oliba de Manresa s'ha incendiat aquest diumenge al matí a causa de foc en una paella. Segons els Bombers, els fets han tingut lloc a 3/4 de 12 del matí, en un pis on hi viu una dona gran. La paella s'ha encès i el foc s'ha propagat per la campana i un moble de la cuina. Hi han treballat quatre dotacions de bombers i personal de la companyia del gas. El foc s'ha donat per apagat a les 12 del migdia, quan els bombers han ventilat l'immoble i han donat el servei per acabat.

També a Manresa, minuts abans de les 2 del migdia, els serveis d'emergències han rebut un avís per la presència de fum en un celobert, en un edifici ubicat al número 44 de l'avinguda Tudela. S'ha cremat el tub de l'extractor del segon pis, segons fonts dels Bomber, que han enviat una dotació al lloc de l'incendi. En cap dels dos casos hi ha hagut persones ferides a causa del foc ni ha estat necessari evacuar els veïns.