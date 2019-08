Un incendi afecta un habitatge de la plaça Sant Ignasi Malalt de Manresa

Un incendi ha cremat aquest matí de dilluns el quart pis de l'edifici número 5 de la plaça Sant Ignasi Malalt de Manresa, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

El cos ha rebut l'avís a les 8.00h del matí i hi ha enviat sis dotacions. Les flames han quedat confinades a la quarta planta i no s'han estès per la resta de l'edifici. En aquest moments es desconeixen els motius de l'incendi.

Tots els veïns de l'edifici han pogut sortir de l'immoble i no s'han hagut de lamentar ferits. Els Bombers treballen per extingir totalment les flames.