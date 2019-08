Un incendi crema la cuina d'un bar del centre de Sallent

La cuina del bar Florida, al centre de Sallent, s'ha cremat aquest dilluns al matí. L'establiment és situat a la plaça de la Pau i dos vehicles dels Bombers s'hi han desplaçat per apagar les flames un cop han rebut l'avís, a dos quarts d'11 del matí. Ràpidament han pogut extingir el foc. No s'hi hagut de lamentar cap ferit, tot i que hi ha hagut danys materials a la cuina. Bombers no sap les causes exactes de l'origen del foc.