Un carril tallat de l'eix Transversal cap a Manresa per un accident greu a Gurb

La circulació a l'eix Transversal s'ha complicat aquest dimarts al matí en direcció a Manresa per un accident greu entre un cotxe i un camió entre els municipis de Gurb i Sant Bartomeu del Grau, a Osona. L'accident ha obligat a tallar completament la via en un inici i durant mitja hora, fet que ha provocat retencions importants en sentit Manresa.



La topada ha tingut lloc al quilòmetre 170 de la C-25 a 2/4 de 7 del matí. Des de les 6.47 fins a les 7.22 h s'ha tallat completament la via en direcció a la capital del Bages. A les 7.22 h s'ha obert un carril, però a les 7.54 h ha calgut tornar a tallar la via per complet. Minuts més tard, a les 8.11 h, s'ha tornat a obrir un carril. A 2/4 de 9 del matí es registraven cues de fins a 3 quilòmetres en aquest punt.



Una persona implicada en l'accident ha resultat ferida crítica i ha estat evacuada amb helicòpter al Parc Taulí de Sabadell. S'han activat, a banda de l'helicòpter del SEM, dues ambulàncies, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Bombers.





Bon dia! ? Ens comencem situant a la C-25. Només hi ha un carril obert per circular a Sant Bartomeu del Grau (Osona) en sentit Manresa per un accident. Aturades. Precaució! @transitc25 pic.twitter.com/lYoflw80Jy — Trànsit (@transit) August 27, 2019