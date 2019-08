Un incendi crema completament el quart pis d'un bloc al nucli històric de Manresa

Un incendi va cremar completament el quart pis del bloc número 5 del carrer de Sant Ignasi Malalt de Manresa, al centre històric de la ciutat. Es tracta d'un habitatge de 50 metres quadrats i, segons els Bombers, van resultar afectades les bigues del pis. Els Bombers van rebre l'avís a les 8 del matí i hi van enviar sis dotacions. Les flames van quedar confinades a la quarta planta i no es van estendre per la resta de l'edifici. Ahir es desconeixien els motius pels quals es va originar l'incendi, que va quedar extingit a mig matí. Els Bombers continuaven al migdia treballant a l'immoble per estudiar possibles afectacions estructurals. Dos veïns de l'edifici, el del segon i el del tercer pis, van ser evacuats sense patir ferides.