Incidents als Comtals en tallar la llum als okupes que provoquen aldarulls

Amb amenaces als veïns i amb una actitud violenta. Així va reaccionar el clan familiar que ocupa un pis al barri dels Comtals de Manresa quan els tècnics d'Endesa s'hi van desplaçar per tallar-los la llum. Fa més d'un any que hi viuen i hi tenien l'electricitat punxada. El grup, des que s'hi va instal·lar, provoca aldarulls i molt malestar al barri, on han increpat els veïns en diverses ocasions. Els tècnics de la companyia elèctrica s'hi van desplaçar dissabte al migdia, davant l'alerta dels veïns, i van haver d'anar-hi, finalment, els Mossos d'Esquadra per protegir-los i calmar els membres del clan, que no paraven d'insultar els veïns al carrer.

El cop d'efecte que volien aconseguir els veïns amb la intervenció de la companyia elèctrica per tallar la llum a l'habitatge ocupat sembla que, de moment, ha donat resultats. Al llarg del matí i migdia d'ahir ningú donava senyals de vida a l'immoble i tot feia pensar que no hi havia ningú a l'interior. Dissabte, en un primer moment, van anar-hi els tècnics a treure els cables amb els quals el clan familiar, que té molts membres, van punxar la llum. Una estona més tard se'n va anar el subministrament elèctric a tot l'edifici i hi van haver de tornar els tècnics, que van tallar els cables del comptador de l'immoble ocupat de tal manera que ningú no pogués tornar a punxar la llum.

Al final, els Mossos hi van haver d'intervenir per l'actitud violenta contra els treballadors de la companyia, que van rebre empentes, segons testimonis consultats per aquest diari, i per les amenaces als veïns, una de les quals va tenir un atac d'ansietat. Els veïns esperen que, amb aquesta acció, la família marxi definitivament del barri.

El malestar veïnal s'havia agreujat les darreres setmanes als Comtals perquè el 8 d'agost el grup va protagonitzar una forta baralla al carrer en la qual va haver d'intervenir la policia per tranquil·litzar-los. Els veïns asseguren que abans de l'arribada de clan familiar el barri era tranquil, però ara tenen temor de sortir al carrer si hi ha membres del grup. I és que des de fa més d'un any alguns han rebut amenaces, i en alguna ocasió han ratllat vehicles estacionats als carrers. Les baralles són habituals. Ara, molts fan guàrdia per veure si hi tornen i trucar a la policia en el cas que hi hagi alguna incidència.