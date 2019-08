Una persona resulta ferida en una col·lisió entre dos vehicles a Balsareny

Una persona ha resultat ferida lleu aquest dimarts al matí en una col·lisió entre dos vehicles a Balsareny, a l'autovia C-16. L'accident s'ha produït a 2/4 de 9 del matí al quilòmetre 70,5 en direcció a Berga i ha obligat a tallar un carril de la via. No hi ha hagut, malgrat això, afectacions importants a la circulació, segons el Servei Català de Trànsit. El xoc ha causat ferides lleus a una de les persones implicades i una altra ha resultat il·lesa.