Delinqüents provinents de Barcelona actuen en robatoris violents a Manresa

Delinqüents provinents de la zona metropolitana de Barcelona són els autors de part de les estrebades i robatoris violents que hi ha hagut als carrers de Manresa en els darrers tres mesos. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer front a aquest nou perfil de lladres, a part dels que ja actuaven als carrers de la capital del Bages amb assiduïtat, i expliquen que estan treballant per identificar-los i saber qui són.

Les actuacions que els Mossos d'Esquadra fan conjuntament amb la Policia Local i la Policia Nacional des de fa un mes a la ciutat té com a finalitat detenir-los un cop esbrinen que han comès el delicte i saber qui són aquests individus que fins ara no vivien a la ciutat. Una de les dificultats de les investigacions és, precisament, que els agents no els tenen identificats. De fet, segons fonts dels mateix cos policial, la presència dels agents als carrers, amb batudes com la que va tenir lloc el 16 d'agost en un bar del centre històric, és per enviar un missatge clar a aquests delinqüents: que a Manresa la policia està treballant per identificar-los.

Els detalls que aporten les víctimes sobre els individus que els han robat, com un tret físic singular o algun tatuatge, són clau a l'hora d'identificar aquest nou perfil de delinqüent a Manresa. No és que vinguin especialment a Manresa, sinó que es desplacen a les comarques més properes a l'àrea metropolitana de Barcelona. La capital del Bages és un destí més.

Aquests nous delinqüents no s'estableixen a la ciutat de forma definitiva. Fonts de la policia expliquen a aquest diari que en alguns casos hi passen una temporada o s'hi desplacen de forma puntual. També n'hi ha que ocupen pisos buits i que planten cultius de marihuana.

Els Mossos descarten que hi hagi narcopisos a Manresa perquè aquests habitatges ocupats no esdevenen en cap cas un punt de venda de droga sinó que comercialitzen la marihuana al car-rer. A part, subratllen que no es poden fer paral·lelismes amb els narcopisos de Barcelona, que són habitatges on es venen altres substancies estupefaents, com cocaïna o heroïna. Quan els veïns han avisat els Mossos denunciant individus de pisos ocupats ha estat pels aldarulls que provoquen i no pas perquè venguin droga.