Dues víctimes mortals en un xoc entre un cotxe i un camió a Piera

Dues persones van perdre la vida ahir a la tarda en el xoc d'un camió i un cotxe a la B-224, a Piera. Segons el Servei Català (SCT) de Trànsit, per causes que s'estan investigant, els dos vehicles van topar cap a un quart de 6, al punt quilomètric 12,3 d'aquesta carretera de l'Anoia. Les dues víctimes viatjaven dins del turisme. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquestes dues víctimes, ja són 116 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

La carretera no va estar totalment tallada en cap moment i es va registrar circulació lenta en un tram de dos quilòmetres com a conseqüència del sinistre. A l'hora de tancar edició el Servei Català de Trànsit encara no havia difós d'on eren les víctimes mortals.

La xarxa viària de la Catalunya Central va registrar ahir a la tarda un altre accident de circulació al Moianès. La sortida de via d'un turisme a la C-59, a Sant Quirze Safaja, es va saldar amb una persona ferida lleu. Segons el SCT, es tracta d'una dona, que el SEM va traslladar a l'hospital a Manresa. L'accident va tenir lloc a tres quarts de 4 de la tarda i la C-59 va quedar tallada durant uns trenta minuts en ambdós sentits.