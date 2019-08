Un veí de Cardona de 56 anys mor en un xoc a la C-25

Un veí de Cardona va morir aquest dimarts al matí en un accident a la C-25, al punt quilomètric 170,7 a Sant Bartomeu del Grau (Osona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 06.24 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç entre un camió i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, el conductor del turisme va resultar ferit crític i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques el van traslladar a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort. Es tracta d'un home, R.A.G, de 56 anys i veí de Cardona.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, es va tallar la C-25 a Sant Bartomeu del Grau en sentit Manresa. A partir de les 07.22 h, hi va haver un carril obert per circular. A les 07.54 h es va tornar a tallar la via en sentit Manresa. A les 08.11 h hi va haver un carril obert per circular. Finalment, a les 09.09 h, la via es va obrir del tot en sentit Manresa i la situació es va normalitzar.