Un veí que cremava encens a Gironella provoca una falsa alarma per incendi

Falsa alarma a Gironella. S'han activat tres dotacions dels Bombers aquest dimecres al migdia, alertats per un possible incendi d'habitatge. Al final, però, ha resultat ser un veí que cremava encens. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís abans de les 2 del migdia d'un veí que ha informat de que sortia molt de fum de la finestra d'un habitatge i quan els Bombers se n'han assabentat hi han anat. El pis d'on sortia fum és el número 12 de la plaça de la Vila i des de l'Ajuntament (ubicat al costat) confirmaven l'alerta que havien rebut. Quan els Bombers hi han arribat, han informat de «poc fum» i un cop han accedit a l'habitatge han comprovat que es tractava d'un veí, de 29 anys, que havia cremat encens.