Mor un veí de Cardona de 56 anys en un accident a la C-25

El cardoní Rafael Alcaraz Garcia, de 56 anys, va morir dimarts a primera hora del matí a causa d'un accident de circulació a la comarca d'Osona. Un camió i el cotxe que conduïa Alcaraz van xocar a l'eix Transversal, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau. Alcaraz era conegut al poble perquè n'havia estat veí tota la vida i era el pare de l'actual jutgessa de pau del municipi bagenc, Úrsula Alcaraz.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 06.24 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç entre un camió i el turisme que conduïa el cardoní. Com a conseqüència del xoc entre els dos vehicles, Alcaraz va resultar ferit crític i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el van traslladar fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment va morir com a conseqüència de les greus ferides.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, es va tallar la C-25 a Sant Bartomeu del Grau en sentit Manresa. A partir de les 07.22 h van obrir un dels carrils perquè els cotxes poguessin circular.

No va ser fins poc després de les 9 del matí que van obrir del tot l'autovia en sentit Manresa i la situació viària en aquest punt de la C-25 es va normalitzar. L'accident de trànsit va tenir lloc al punt quilomètric 170,7 de l'eix Transversal.

Rafael Alcaraz era conegut al poble del Bages perquè hi havia viscut sempre i era pare de l'actual jutgessa de pau de Cardona, Úrsula Alcaraz, de 34 anys i que ocupa oficialment el càrrec des del juliol d'aquest any, quan l'Ajuntament en va aprovar el nomenament. Rafael Alcaraz tenia, a més, dos fills petits, segons explicaven fonts properes a la família. Úrsula Alcaraz ocupa el càrrec després de la llarga etapa com a jutge de pau d'Antonio Ribas, que ho va ser durant 16 anys i va morir després d'una llarga malaltia el mes de febrer. Ribas era molt conegut al municipi bagenc també pel seu vessant cultural, sobretot com a músic, compositor, director i organista.

Ahir encara no se sabia el dia i l'hora del funeral de Rafael Alcaraz. L'Ajuntament de Cardona lamenta la pèrdua i ha expressat el condol a la família del difunt.