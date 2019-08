Restablerta la circulació de l'R4 després d'un tall de més d'una hora per la caiguda d'un cotxe a la via

La circulació de la línia R4 de Rodalies ha quedat restablerta després d'un tall de més d'una hora per la caiguda d'un cotxe a la via a l'altura de Renillars, entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses, que s'ha produït cap a les 6.45 hores, ha informat Renfe. Dos vehicles s'han vist implicats en aquest accident de trànsit a prop del carrer Xiprer i un d'ells ha quedat bolcat a la via del tren, sense que hi hagués cap persona atrapada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els ocupants. Una grua ha retirat el vehicle i el servei ha quedat restablert, tot i que amb retards que poden arribar als 20 minuts.





Restablerta la circulació per una sola via entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. Els trens de la línia R4 circulen amb afectacions que en alguns casos poden arribar als 20 minuts. — R4 Rodalies (@rod4cat) August 29, 2019