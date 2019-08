Restablerta la circulació de l'R4 després d'un tall de més d'una hora per la caiguda d'un cotxe a la via

La circulació de la línia R4 de Rodalies ha quedat restablerta després d'un tall de més d'una hora per la caiguda d'un cotxe a la via a l'altura de Rellinars, entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses, que s'ha produït cap a les 6.45 hores, ha informat Renfe.



Segons fonts dels Bombers, dos vehicles s'han accidentat a la carretera que uneix el nucli de Viladoms de Baix amb La Farinera, al límit entre el Vallès Occidental i el Bages, a l'altura d'un pont que passa per sobre les vies de Renfe. Un dels cotxes ha caigut uns cinc metres per un marge lateral i ha quedat completament bolcat a la via del tren, sense que hi hagués cap persona atrapada.



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els ocupants, que eren fora del cotxe quan els serveis d'emergències han arribat al lloc dels fets. Una grua ha retirat el vehicle i la circulació ha quedat restablerta per una sola via entre Terrassa i Castellbell i el Vilar a quarts de 9 del matí, tot i que amb retards de més de 20 minuts.



No ha estat fins a 2/4 de 10 que s'ha pogut restablir la circulació per les dues vies al tram afectat. Igualment, Renfe ha reforçat el servei per carretera entre Manresa i Terrassa. A quarts de 10 encara hi ha demores que poden superar els 20 minuts, segons ha informat la companyia a Twitter.





Restablerta la circulació per una sola via entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. Els trens de la línia R4 circulen amb afectacions que en alguns casos poden arribar als 20 minuts. — R4 Rodalies (@rod4cat) August 29, 2019