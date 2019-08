Sant Joan viu tres episodis de tensió al carrer entre joves locals i pakistanesos

Botiga on hi ha hagut els encaraments

Sant Joan de Vilatorrada ha viscut des de diumenge tres episodis de tensió al carrer. Grups de joves autòctons i treballadors pakistanesos de dues botigues de queviures del municipi s'han encarat tres nits consecutives sense arribar a les mans, però amb molta agressivitat. L'origen seria que algun pakistanès hauria filmat noies del poble, tot i que aquest diari no ha pogut constatar que n'hi hagi constància material.

El primer incident va tenir lloc diumenge a la nit, quan uns 30 joves, alguns d'ells amb pals, es van concentrar davant d'una botiga del carrer Manresa pels volts de les 11 de la nit amb l'objectiu d'intimidar els empleats de l'establiment. Posteriorment, va arribar una furgoneta d'on van sortir pakistanesos amb estics de criquet, que van començar a amenaçar l'altre grup, i finalment hi va haver d'intervenir la Policia Local, que van necessitar l'ajut dels Mossos d'Esquadra per calmar la situació.

Dilluns i dimarts hi va haver més enfrontaments, però no van ser tan tensos com el de diumenge. Dilluns es va concentrar unes 60 persones (joves i pares) davant de l'establiment cap a les 11 de la nit, l'hora en què abaixen la persiana, tot i que no hi va haver tanta tensió com el dia anterior. La Policia Local va escortar els pakistanesos i els Mossos d'Esquadra també hi van intervenir per calmar els ànims i evitar cap agressió. La policia s'hi va estar fins a la 1 de la matinada.

L'endemà, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va ordenar el tancament de la botiga, que és oberta des de fa uns tres mesos, perquè un cop els responsables del consistori van revisar la documentació del negoci van veure que faltava un paper per obtenir el permís. Per aquest motiu l'alcalde, Jordi Solernou, afirma que no sap per què l'Ajuntament va atorgar el permís d'obertura, i recorda que quan van donar l'autorització hi havia un altre equip de govern. En tot cas, l'establiment va tancar dimarts i des de llavors no ha tornat a obrir. Aquest dia hi va tornar a haver un nou episodi d'intimidació, però aquest cop va ser en una altra botiga del mateix propietari, situada a l'avinguda Montserrat, i també hi va intervenir la policia per evitar agressions.

Segons la reconstrucció que ha pogut fer Regió7 consultant testimonis veïnals, pakistanesos implicats i l'alcalde del municipi, el desencadenant d'aquesta forta tensió és l'actitud d'un treballador de la botiga que s'insinuava i creava malestar a noies adolescents que hi anaven a comprar. A partir d'aquí comencen a circular rumors al municipi que els empleats de la botiga fotografien i s'insinuen d'una forma intimidatòria a les noies.



No hi ha denúncies

Cap noia no ha presentat cap denúncia per abusos o per haver estat fotografiada per algun dels treballadors de l'establiment situat al carrer Manresa. L'alcalde assegura que ha intentat infructuosament trobar alguna de les noies víctimes de les insinuacions o que hagin estat fotografiades a la botiga, i per aquest motiu pensa que els rumors han estat el desencadenant de la tensió. Solernou i els pakistanesos -que treballen en altres botigues del poble del mateix propietari- reconeixen que hi havia un treballador que creava malestar i per aquest motiu va ser acomiadat.



Alarma entre els veïns

Des de dimarts, segons explica l'alcalde i els Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut cap més escena intimidatòria. Aquests dies, però, hi ha «alarma al poble», segons reconeix Solernou, i qualsevol moviment sospitós al carrer aixeca les sospites dels veïns. Dimecres a la nit, Policia Local i Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un grup de joves anava amb pals pel carrer i que, per tant, s'estava vivint una nova situació tensa als voltants de l'avinguda Montserrat. Quan els agents van anar a la zona, no hi havia cap problema ni cap baralla al carrer.

Un veí del bloc de pisos de la botiga del carrer Manresa va explicar ahir a aquest diari que, fins ara, no hi havia hagut cap conflicte entre els veïns del carrer i els pakistanesos, i que només algun d'ells ha embrutat alguna vegada el carrer tot llençant burilles de tabac o pipes. Aquest mateix veí explica que un cop es va discutir amb un treballador de la botiga perquè, tot arrepenjant-se al seu cotxe, li va fer malbé el retrovisor. Sobre les insinuacions a adolescents, tampoc no ha vist res.

Altres veïns consultats expliquen que empleats de la botiga enregistraven amb vídeo les noies que hi entraven i que ho penjaven a Internet, però admeten no haver-ho vist personalment.

Els pakistanesos han explicat a aquest diari que tot va començar quan un jove, diumenge, va entrar a la botiga del carrer Manresa i va robar gormanderies. Llavors, segons ells, uns treballadors el van perseguir i aquesta va ser l'espurna que encendre la tensió. En tot cas, tampoc hi ha cap denúncia per robatori. Ni Mossos ni Policia Local no ho estan investigant i confien que els ànims es refredin.