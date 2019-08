Mor un treballador de 55 anys a Riner mentre netejava el bosc d'una masia

Un experimentat treballador d'una empresa constructora d'Olius va morir dijous mentre feia tasques de neteja al bosc en una masia de Riner. La víctima, Xavier Anglerill, de 55 anys i veí de Solsona, va caure per causes que es desconeixen de la màquina giratòria gran amb la qual estava treballant, i la màquina va continuar en marxa i el va atropellar.

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van rebre l'avís dijous a un quart de 10 de la nit que hi havia hagut un accident mortal a prop de la masia del Bosc del Duc, situada en aquest municipi del Solsonès. Ahir la policia no sabia determinar l'hora en què va tenir lloc el sinistre, però segons les primeres investigacions hauria perdut la vida hores abans que localitzessin el seu cos.

Els companys de l'empresa el van trobar a faltar al vespre perquè no tornava i el propietari del negoci i el dels terrenys van anar fins al lloc on estava treballant. Va ser llavors quan van trobar el cos sense vida d'Anglerill. Els Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets com un accident laboral, no van donar més detalls ahir de com s'havia produït el sinistre. El treballador feia les tasques de neteja al bosc amb una màquina giratòria gran, similar a una màquina excavadora, tot i que aquesta es desplaçava amb pneumàtics i no amb cadenes.

Fins al lloc dels fets hi van anar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policia va posar en coneixement de l'accident el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona i del departament de Treball de la Generalitat.

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona. Anglerill, que estava casat i tenia un fill i una filla, era de Navès, municipi on estava empadronat i al qual estava vinculat, i vivia a Solsona.

L'empresa per a la qual treballava és Excavacions Casas, del municipi d'Olius, i els seus responsables explicaven ahir, colpits, a aquest diari que Anglerill era un treballador amb vint anys d'experiència. Es tracta d'un negoci familiar amb pocs empleats i els responsables ahir tampoc sabien explicar amb detall com havia tingut lloc l'accident a la masia de Riner.

Xavier Anglerill era conegut al Solsonès perquè, precisament, feia dues dècades que treballava per a aquesta empresa d'excavacions i es desplaçava sovint a masies de la comarca per fer tasques de neteja als boscos i a fer manteniment de camins.