Els Bombers han d'actuar per caigudes d'arbres en punts de Manresa, Cardona i Sant Joan

Al centre de la comarca del Bages les precipitacions màximes que es van enregistrar ahir van oscil·lar entre els 30 i 40 litres per metre quadrat. Les precipitacions van causar diverses incidències que van obligar a fer diferents actuacions en punts de Manresa, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada.

A la carretera C-1412, un ametller situat en una casa rural de la zona es va partir i en caure va impactar en un cotxe que estava circulant. No va provocar cap ferit però els Bombers van haver de treballar durant una hora en la tala de l'arbre. L'impacte va causar danys al vehicle, al sostre i al maleter.

A Sant Joan de Vilatorrada hi va haver diverses caigudes d'arbres, i els avisos de la població van requerir la intervenció de membres del Cos de Bombers. Els Bombers es van haver de traslladar a set punts diferents del municipi, però no es va haver de lamentar cap ferit ni béns afectats.

Per últim, a Cardona també va caure un arbre, a la fàbrica del Paperer, i els Bombers hi van haver d'intervenir per tal de tallar-lo.