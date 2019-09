Detenen un jove a Manresa per tràfic de drogues i portar documentació d'una altra persona

La Policia Local de Manresa ha detingut un jove de 18 anys i veí de Manresa com a autor d'un suposat delicte contra la salut pública i tràfic d'estupefaents. Els fets van passar la matinada de dissabte quan algú va avisar la policia per molèsties de sorolls a la zona del carrer Circumval·lació. En apropar-s'hi, els agents van veure un jove molt nerviós, que intentava amagar una caixa petita i una cartera. A la cartera hi van trobar documentació i targetes de crèdit d'una altra persona, mentre que a la caixa hi van trobar vuit pastilles grogues que podrien ser MDMA o èxtasi, així com diversos bitllets petits. En un comunicat, la policia diu que en demanar-li explicacions, el jove va contestar que la cartera se l'havia trobat i, sobre les pastilles, el noi hauria demanat als agents que fessin "la vista grossa". Segons el relat policial, el jove demanava que no li "aixafessin" la festa ja que, fins llavors, només havia pogut vendre tres pastilles.